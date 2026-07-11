TRZEBIATÓW Helikopter zahaczył o trakcję w Trzebiatowie. Doszło do pożaru Mikołaj Stępień |

Do zdarzenia doszło w Trzebiatowie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Daniel

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W sobotę pan Daniel, zgłosił redakcji Kontakt24, że przez półtorej godziny musiał czekać na pociąg na dworcu w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim z powodu śmigłowca, który zahaczył o trakcję wysokiego napięcia i tym samym ją uszkodził. Przesłał również zdjęcie maszyny na polu.

Trzebiatów. Śmigłowiec zahaczył o linie wysokiego napięcia Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Daniel

Helikopter zahaczył o linię wysokiego napięcia

Redakcja Kontakt24 skontaktowała się w tej sprawie z miejscową strażą pożarną. - Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 14. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytku, co było wynikiem naderwania linii wysokiego napięcia przez helikopter. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej - przekazał kapitan Łukasz Góralski z KP PSP w Gryficach.

Strażak przekazał, że w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach komisarz Zbigniew Frąckiewicz potwierdził, że policja rownież otrzymała zgłoszenie o incydencie z udziałem helikoptera. Jak mówił, do zdarzenia doszło na terenie otwartym, poza obszarem zabudowanym. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Zapytany o stan trzeźwości osoby, która siedziała za sterem śmigłowca, nieoficjalnie przekazał, że była trzeźwa. - Badamy i ustalamy okoliczności i przyczyny tego incydentu. Zbieramy materiał dowodowy - dodał.