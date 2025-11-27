Logo strona główna
Szczecin

Posadziła misia na ławce i poszła po bilet. Gigantyczna zabawka zniknęła

Na dworcu w poczekalni skradziono pluszowego misia
Strażnicy ze Szczecinka odzyskali misia
Źródło: SM Szczecinek
Nietypowa kradzież w Szczecinku. Z dworcowej poczekalni zniknął wielki, różowy miś, który należał do jednej z podróżnych. Sprawcę udało się znaleźć dzięki monitoringowi. 

25 listopada obchodzony był Dzień Pluszowego Misia. W Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) w przededniu tego święta doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem pluszowego giganta.

W poniedziałek, 24 listopada, Straż Miejska w Szczecinku otrzymała zgłoszenie dotyczące kradzieży. Łupem padł duży, różowy miś, którego widać na zdjęciach z monitoringu. 

Z dworcowej poczekalni skradziono pluszowego misia
Źródło: SM Szczecinek

Wiadomo, że zabawka pojawiła się w poczekali za sprawą jednej z pasażerek. Kobieta posadziła maskotkę na ławce, a sama poszła kupić bilet. I to wtedy pluszak zniknął. Patrol straży miejskiej zauważył sprawcę kradzieży na ul. Sikorskiego - siedział na przystanku autobusowym z gigantyczną maskotką. 

"Na widok radiowozu szybko zmienił plany, porzucił pluszowego towarzysza i uciekł, a strażnicy ruszyli w pościg. Niestety nie udało się go ująć. Nie umknął on jednak uwadze operatora monitoringu miejskiego, który zlokalizował sprawcę, a strażnicy dokonali ujęcia i przekazania patrolowi policji" - poinformowała straż miejska.

Jak zapewniają strażnicy, zabawka wróciła do właścicielki. Seniorka wybierała się z wyjątkowym prezentem do swojego wnuka.

Kradzież misia na zdjęciach z dworcowego monitoringu
Źródło: SM Szczecinek
Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SM Szczecinek

