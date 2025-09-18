Kilkaset tysięcy sztuk papierosów mieli trzymać w pudełkach na pizzę. Siedmiu zatrzymanych

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dorota Beznosik-Majchrzak przekazała, że na posesji w powiecie szczecineckim służby wykryły prawie 350 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy, które były w opakowaniach na pizzę.
Funkcjonariusze znaleźli również ponad 1,5 tony tytoniu do palenia bez akcyzy. Zabezpieczyli także dwie kompletne linie - do produkcji i paczkowania papierosów wraz z niezbędnymi komponentami. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to ponad 1,6 mln zł. Gdyby papierosy trafiły na rynek, skarb państwa straciłby ponad 2,6 mln zł.
Zarzuty i areszt
Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podkomisarz Krzysztof Wrześniowski zaznaczył, że na miejscu zatrzymano siedem osób - dwóch obywateli Białorusi, czterech obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Polski.
- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku prokurator przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych - dodał. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych areszt.
W akcji brali udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Autorka/Autor: MR/ tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: cbsp.policja.pl