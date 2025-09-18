Kilkaset tysięcy sztuk papierosów mieli trzymać w pudełkach na pizzę. Siedmiu zatrzymanych

Zabezpieczono linie do produkcji i paczkowania papierosów Źródło: cbsp.policja.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dorota Beznosik-Majchrzak przekazała, że na posesji w powiecie szczecineckim służby wykryły prawie 350 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy, które były w opakowaniach na pizzę.

Funkcjonariusze znaleźli również ponad 1,5 tony tytoniu do palenia bez akcyzy. Zabezpieczyli także dwie kompletne linie - do produkcji i paczkowania papierosów wraz z niezbędnymi komponentami. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to ponad 1,6 mln zł. Gdyby papierosy trafiły na rynek, skarb państwa straciłby ponad 2,6 mln zł.

Do zatrzymania doszło w powiecie szczecineckim Źródło: cbsp.policja.pl

Zarzuty i areszt

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podkomisarz Krzysztof Wrześniowski zaznaczył, że na miejscu zatrzymano siedem osób - dwóch obywateli Białorusi, czterech obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Polski.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku prokurator przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych - dodał. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych areszt.

W akcji brali udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.