W restauracji chciał zapłacić fałszywym banknotem. Ma kłopoty

Do zdarzenia doszło w Szczecinku Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze zostali wezwani do jednej z knajp na terenie Szczecinka. Kierownik restauracji poinformował, że jeden z pracowników podejrzewa, że klient chciał zapłacić za zamówienie fałszywym banknotem.

Aspirant sztabowa Anna Matys, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przekazała, że sprzedawca odmówił sprzedaży 18-latkowi, co oburzyło klienta, który opuścił restaurację. To właśnie wtedy powiadomiono policjantów o sprawie.

W mieszkaniu znaleźli kolejne fałszywe banknoty

- Dzięki rysopisowi funkcjonariusze zatrzymali na pobliskiej stacji paliw 18-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli fałszywy stuzłotowy banknot, którym mężczyzna chciał zapłacić za zamówienie. Podczas przeszukania jego mieszkania u 18-latka policjanci ujawnili kolejne dwa fałszywe banknoty o nominale stu złotych i jeden dwustuzłotowy - dodała.

18-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Szczecinek, fałszywe banknoty Źródło: KPP Szczecinek

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności., § 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. art. 310 Kodeksu karnego