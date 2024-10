Jak przekazał nam Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN, we wtorek (8 października) Sąd Najwyższy oddalił kasacje wniesione przez prokuratora na niekorzyść czworga skazanych jako "oczywiście bezzasadne".

Sąd uniewinnił, prokuratura chciała kasacji

Restaurator został prawomocnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów w marcu 2023 roku. W 2013 roku mężczyzna spędził w areszcie tymczasowym 18 dni, za co tydzień temu Sąd Apelacyjny w Szczecinie zasądził mu 80 tysięcy odszkodowania.

Kasację w sprawie wyroku uniewinniającego wniosła jeszcze prokuratura, ale we wtorek Sąd Najwyższy ją oddalił jako "oczywiście bezzasadną". Maciej Brzózka przekazał nam, że w takim przypadku pisemne uzasadnienie orzeczenia nie jest sporządzane.

"Sąd stwierdził m.in., że prokuratura kwestionowała w skardze kasacyjnej ustalenia faktyczne, co w tym postępowaniu jest niedopuszczalne. Zdaniem SN nie doszło do 'naruszenia prawa materialnego'. Sąd uznał, że pisemne uzasadnienie tego postanowienia nie zostanie sporządzone nawet na wniosek, co można uznać za podkreślenie kategorycznego stanowiska SN" - czytamy na stronie "GW".