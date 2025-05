Wycięli tapicerkę z oparć i siedzisk w tramwaju. "Zagadkowy akt dewastacji"

Działania pary zostały uwiecznione na monitoringu wewnątrz pojazdu Źródło: Tramwaje Szczecińskie

Do zdarzenia doszło 26 kwietnia tego roku w godzinach popołudniowych na pętli Gocław w Szczecinie. Teraz Tramwaje Szczecińskie poinformowały o sprawie. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki, przekazał, że wewnętrzny monitoring tramwaju linii numer 6, uwiecznił parę w średnim wieku, która wsiadła do wagonu i pojechała do zajezdni.

- Gdy wagon opustoszał, para "oskalpowała" osiem oparć i dwa siedziska. Zajęło im to niecałą minutę. Zdobyczną tapicerkę schowali do torby i wysiedli. Wycięcia obejmują niemal całą powierzchnię oparć i siedzisk, mają regularny prostokątny kształt, tak jakby sprawcom zależało na pozyskaniu jak największej ilości materiału - opisał.

Nie wiadomo, po co parze pozyskany w ten sposób materiał. Rzecznik nazwał zdarzenie "zagadkowym aktem dewastacji".

Straty oszacowano na pięć tysięcy złotych. Tramwaje Szczecińskie zgłosiły sprawę policji.

Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do szczecińskiej policji.

