Szczecin

Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie

Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Źródło: Stop Cham
Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak bmw wjeżdża na chodnik i wyprzedza trzy samochody. Film analizuje teraz policja.

Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek, 18 sierpnia, na ulicy Miodowej w Szczecinie. Wszystko zarejestrowały kamery zamontowane w innym aucie.

Na filmie, które pojawiło się w sieci, widać, jak bmw wjeżdża na chodnik i wyprzedza tak trzy samochody.

Sprawą zajmuje się policja

Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdza, że funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Nad Odrą zajmują się sprawą i analizują materiał.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

