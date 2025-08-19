Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie

Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek, 18 sierpnia, na ulicy Miodowej w Szczecinie. Wszystko zarejestrowały kamery zamontowane w innym aucie.
Na filmie, które pojawiło się w sieci, widać, jak bmw wjeżdża na chodnik i wyprzedza tak trzy samochody.
Sprawą zajmuje się policja
Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdza, że funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Nad Odrą zajmują się sprawą i analizują materiał.
