Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie

Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek, 18 sierpnia, na ulicy Miodowej w Szczecinie. Wszystko zarejestrowały kamery zamontowane w innym aucie.

Na filmie, które pojawiło się w sieci, widać, jak bmw wjeżdża na chodnik i wyprzedza tak trzy samochody.

Sprawą zajmuje się policja

Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdza, że funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Nad Odrą zajmują się sprawą i analizują materiał.