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Szczecin

Średniowieczny kościół odkryty pod zamkiem. Archeolodzy natrafili na cenne relikty

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Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Źródło wideo: Krzyszof Sanecki | tvn24
Źródło zdj. gł.: tvn24
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Przebudowa dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przyniosła nieoczekiwane odkrycie. Pod ziemią zachowały się fragmenty kościoła sprzed niemal 700 lat.

Podczas modernizacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie archeolodzy odkryli kilka metrów pod zamkowymi dziedzińcami pozostałości kościoła św. Ottona. Kościół datowany jest na połowę XIV wieku. Najcenniejszym odkryciem są elementy wschodniej części świątyni oraz fragment średniowiecznych umocnień otaczających budowlę. Relikty mają stać się częścią nowej aranżacji zamkowego dziedzińca.

- Zostały odsłonięte relikty apsydy kościoła św. Ottona z połowy XIV wieku i fragment otaczającego go muru obwodowego. Fundament apsydy jest kamienny. Mamy tam przypory. Jedna z przypór została zniszczona przez studnię posadowioną tu w latach 80-90 XX wieku - wyjaśnił Marek Dworaczyk, inspektor nadzoru archeologicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Według badaczy pod ziemią mogło zachować się więcej pozostałości dawnej świątyni. Odkryte fragmenty będą udostępnione zwiedzającym po zakończeniu modernizacji zamkowych dziedzińców.

Świątynia zniknęła podczas przebudowy zamku

Kościół św. Ottona powstał w latach 1346-1347. Ufundował go książę Barnim III. Przez ponad 200 lat świątynia była częścią książęcej rezydencji. Zniknęła w drugiej połowie XVI wieku, gdy rozpoczęła się wielka renesansowa przebudowa Zamku Książąt Pomorskich.

Badania archeologiczne pozwoliły odkryć również ślady wcześniejszego osadnictwa. Wśród odnalezionych przedmiotów są między innymi ozdoby ze szkła i kamieni półszlachetnych. Archeolodzy trafili również na pozostałości dawnej kuźni. Badacze przypominają, że historia wzgórza zamkowego w Szczecinie sięga znacznie dalej niż czasy książąt pomorskich. W średniowieczu istniał tu słowiański gród, a jeszcze wcześniej swoje ślady pozostawiła kultura łużycka.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Źródło zdjęcia: tvn24

Wielki remont trwa

Prace na zamkowych dziedzińcach mają zakończyć się wiosną 2028 roku. Koszt modernizacji przekracza 31 milionów złotych. To kompleksowe prace, które mają zabezpieczyć między innymi fundamenty zamku.

- To nie jest tylko wymiana nawierzchni, ale kompleksowa organizacja zarówno gospodarki wodno-ściekowej, jak i wszelkich innych instalacji, zabezpieczenie fundamentów, odtworzenie ubytków w murach wewnętrznych - poinformował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Modernizacja jest również elementem działań mających zapewnić bezpieczeństwo wzgórza zamkowego po katastrofie budowlanej z 2017 roku, gdy zawaliła się część konstrukcji północnego skrzydła. Mimo prowadzonych robót Zamek Książąt Pomorskich pozostaje otwarty dla zwiedzających.

Źródło: PAP/tvn24.pl
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Tagi:
SzczecinArcheologiaZamek Książąt PomorskichZabytki
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