Szczecin

Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala

Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawą zajmuje się prokuratura w Szczecinie
Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej w Szczecinie. Jego ciało znaleziono w jednym z internatów. Dwie osoby trafiły do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

- W nocy z poniedziałku na wtorek trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej piło alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym, poza godzinami pracy. Rano (19 maja) znaleziono ciało jednego z tych mężczyzn. Miał 19 lat. Prokurator i lekarz medycyny sądowej przeprowadzili oględziny miejsca oraz zwłok - informuje prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

- Odpowiedź na pytanie o przyczyny śmierci da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona. Alkohol, który pili mężczyźni pochodził z legalnego źródła - dodaje prokurator Szozda.

Śledztwo prowadzone jest z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli o nieumyślne spowodowanie śmierci.

