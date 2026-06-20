Awaria wodociągu, część miasta była bez dostępu do wody
W sobotę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie poinformował o awarii wodociągu o dużej średnicy na ulicy Starkiewicza.
- Działamy na miejscu. Uszkodzony wodociąg został wyłączony. To oznacza, że sukcesywnie do domów będzie wracała woda. Podstawimy beczkowozy tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię - przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.
Dodała też, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony. Informację o tym, gdzie nie będzie wody ze względu na awarię, oraz kiedy jest planowane usunięcie awarii, ZWiK ma podać po wyłączeniu wodociągu.
Szczecin. Problem z wodą rozwiązany
Chwilę później pojawiła się już informacja, że udało się uporać z problemem. Uszkodzony wodociąg został wyłączony.
- Woda będzie wracała do domów, niebawem wszyscy mieszkańcy będą ją mieli. Do naprawy przystąpimy najpóźniej w poniedziałek. Nie ma to jednak wpływu na dostawy wody - zapewniła Hanna Pieczyńska.
Brak wody występował między innymi na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.