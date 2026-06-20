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Szczecin

Awaria wodociągu, część miasta była bez dostępu do wody

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Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągu w centrum Szczecina
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mieszkańcy Szczecina musieli się liczyć z utrudnieniami w dostawie wody. Ma to związek z awarią wodociągu na ulicy Starkiewicza. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji udało się się jednak dość szybko uporać z problemem. Wodociąg został wyłączony, ale niebawem wszyscy Szczecinianie będą mieli wodę.

W sobotę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie poinformował o awarii wodociągu o dużej średnicy na ulicy Starkiewicza.

- Działamy na miejscu. Uszkodzony wodociąg został wyłączony. To oznacza, że sukcesywnie do domów będzie wracała woda. Podstawimy beczkowozy tam, gdzie rzeczywiście wody zabraknie ze względu na awarię - przekazała rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Dodała też, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony. Informację o tym, gdzie nie będzie wody ze względu na awarię, oraz kiedy jest planowane usunięcie awarii, ZWiK ma podać po wyłączeniu wodociągu.

Szczecin. Problem z wodą rozwiązany

Chwilę później pojawiła się już informacja, że udało się uporać z problemem. Uszkodzony wodociąg został wyłączony.

- Woda będzie wracała do domów, niebawem wszyscy mieszkańcy będą ją mieli. Do naprawy przystąpimy najpóźniej w poniedziałek. Nie ma to jednak wpływu na dostawy wody - zapewniła Hanna Pieczyńska.

Brak wody występował między innymi na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu.

Źródło: PAP
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Tagi:
SzczecinWoda
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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