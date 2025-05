Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do ataku na ochroniarza doszło 2 czerwca zeszłego roku na terenie lokalu Hala Odra. Na tvn24.pl informowaliśmy o tym tuż po zdarzeniu. Napastnikiem, który trzykrotnie ugodził wtedy nożem pracownika ochrony okazał się 16-letni wtedy Yehor S. (prokuratura przekazuje, że nastolatek urodził się 19 września 2007 roku). Zaatakowany przez niego ochroniarz trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Jego życie udało się uratować.

Początkowo - jak czytamy w opublikowanym w środę komunikacie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - materiały sprawy zostały przekazane przez policję do śledczych, a oni przekazali dokumenty do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód. Śledczy chcieli, żeby Yehor S. został umieszczony w schronisku dla nieletnich o wzmożonym nadzorze wychowawczym, co zresztą się stało.

Sędziowie sądu rodzinnego stwierdzili potem, że sprawę ataku powinna badać prokuratura. "Sąd przekazuje sprawę do prowadzenia prokuratorowi, jeżeli w toku śledztwa zostaną ujawnione okoliczności mogące uzasadniać podleganie przez nieletniego odpowiedzialności karnej na zasadach jak osoba dorosła, w sytuacji popełnienia najcięższych przestępstw np. zabójstwa" - podkreśla w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Zmiana decyzji i ucieczka

Prokuratorzy - jak czytamy w opublikowanej informacji - wszczęli śledztwo i przedstawili Yehorowi S. zarzut usiłowania zabójstwa. Ostatecznie jednak śledczy nie mogli skończyć swojej pracy aktem oskarżenia, bo decyzja sądu rodzinnego o przekazaniu sprawy do prowadzenia prokuratorowi została zaskarżona przez obrońcę podejrzanego.

25 listopada 2024 r. sąd odwoławczy przyznał mu rację i uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie, na podstawie której śledzczy zajmowali się sprawą.

Atak nożem w lokalu nad Odrą w Szczecinie Źródło: Kontakt 24

"W wyniku tej decyzji, prokurator rejonowy Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie przekazał materiały sprawy prowadzonej przeciwko nieletniemu do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, gdzie sprawa aktualnie się toczy. Do tego postępowania udział swój zgłosił prokurator rejonowy Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie i złożył wniosek o przesyłanie wydawanych w sprawie orzeczeń oraz zawiadomień" - czytamy w komunikacie.

Prokurator - jak zaznacza prokuratura okręgowa - w tym postępowaniu posiada wyłącznie prawa strony. "Tak jak nieletni i jego rodzice, dlatego też złożył do sądu wniosek o niezwłoczne wyznaczenie terminu w celu rozpoznania sprawy, którego dotąd nie rozpoznano" - wskazują śledczy.

12 maja 2025 r. Yehor S. uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo