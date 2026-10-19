Tragiczny wypadek. Audi uderzyło w drzewo. Kobieta i mężczyzna zginęli
Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że samochód osobowy marki Audi uderzył w przydrożne drzewo.
- Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 0.56. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego nie podjął działań. Ratownicy stwierdzili zgon ofiar. Samochodem jechali kobieta i mężczyzna w wieku około 35 lat - powiedział bryg. Paweł Różański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.
Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci.
- Wiemy, że pojazdem kierowała kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie było innych pojazdów na drodze w chwili wypadku - poinformował Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
Wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają teraz pod nadzorem prokuratora policjanci.