Szczecin Tragiczny wypadek. Audi uderzyło w drzewo. Kobieta i mężczyzna zginęli Oprac. Rafał Molenda |

Dwie oasoby zginęły w wypadku Źródło wideo: OSP Sowno Źródło zdj. gł.: OSP Sowno

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Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że samochód osobowy marki Audi uderzył w przydrożne drzewo.

- Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 0.56. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego nie podjął działań. Ratownicy stwierdzili zgon ofiar. Samochodem jechali kobieta i mężczyzna w wieku około 35 lat - powiedział bryg. Paweł Różański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

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Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci.

- Wiemy, że pojazdem kierowała kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie było innych pojazdów na drodze w chwili wypadku - poinformował Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają teraz pod nadzorem prokuratora policjanci.