To był narkotykowy biznes. Policja i CBŚP wykryły plantację marihuany

Plantację konopi wykryli stargardzcy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina. Nielegalną uprawę w mieszkaniu prowadził 31-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego - dokładnej lokalizacji policja nie ujawnia.

Plantacja w mieszkaniu

Podczas przeszukania pomieszczeń należących do zatrzymanego policjanci zabezpieczyli cztery kilogramy marihuany i 169 krzewów konopi. Funkcjonariusze znaleźli także sprzęt i przedmioty wykorzystywane do wytwarzania oraz przetwarzania środków odurzających. Wszystkie zabezpieczone substancje i urządzenia zostały przekazane do dalszej analizy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów. Dotyczą one między innymi nielegalnej uprawy konopi, produkcji narkotyków i handlu narkotykami.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator rejonowy w Stargardzie złożył wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Plantacja marihuany w Stargardzie Źródło: KPP w Stargardzie

Śledztwo w sprawie ujawnionej plantacji jest rozwojowe. Policja podkreśla, że zwalczanie przestępczości narkotykowej pozostaje jednym z priorytetów służb, a podobne działania będą kontynuowane.

Opracował Rafał Molenda /tok