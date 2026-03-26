To był narkotykowy biznes. Policja i CBŚP wykryły plantację marihuany

Plantację konopi wykryli stargardzcy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina. Nielegalną uprawę w mieszkaniu prowadził 31-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego - dokładnej lokalizacji policja nie ujawnia.
Plantacja w mieszkaniu
Podczas przeszukania pomieszczeń należących do zatrzymanego policjanci zabezpieczyli cztery kilogramy marihuany i 169 krzewów konopi. Funkcjonariusze znaleźli także sprzęt i przedmioty wykorzystywane do wytwarzania oraz przetwarzania środków odurzających. Wszystkie zabezpieczone substancje i urządzenia zostały przekazane do dalszej analizy.
Mężczyzna usłyszał zarzuty
Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów. Dotyczą one między innymi nielegalnej uprawy konopi, produkcji narkotyków i handlu narkotykami.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator rejonowy w Stargardzie złożył wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.
Śledztwo w sprawie ujawnionej plantacji jest rozwojowe. Policja podkreśla, że zwalczanie przestępczości narkotykowej pozostaje jednym z priorytetów służb, a podobne działania będą kontynuowane.
Opracował Rafał Molenda /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Stargardzie