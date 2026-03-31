Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Pijany wjechał w grupę pieszych, zginął żołnierz. Kierowca skazany

|
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie)
Źródło: Google Maps
Sąd skazał kierowcę, który który w listopadzie 2024 roku wjechał autem w grupę pieszych. Jedna osoba zginęła. 22-letni mężczyzna w chwili wypadku był pijany i pod wpływem narkotyków.

Siedem lat i siedem miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - taki wyrok usłyszał 22-letni Oskar I.

W listopadzie 2024 roku, mężczyzna będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, wjechał samochodem w grupę pieszych. Jedna z potrąconych osób - żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej - zginęła na miejscu. Wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Słupsku we wtorek i nie jest prawomocny.

Uznany za winnego wszystkich zarzutów

Sąd uznał Oskara I. za winnego czynów zarzucanych mu przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

Mężczyzna odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie 21 gramów marihuany. Sąd nie zdecydował się na przepadek samochodu, ponieważ BMW, którym spowodowano wypadek, należało do ojca oskarżonego i w zdarzeniu zostało zniszczone.

Oskar I. ma zapłacić pięć tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dodatkowo 1000 złotych, a także 1500 złotych grzywny. Sąd zasądził też nawiązki na rzecz osób poszkodowanych. Najciężej ranna w wypadku Weronika ma otrzymać 20 tysięcy złotych. Kacper, Monika i Maksym po trzy tysiące złotych, a Paweł 1500 złotych.

Sąd zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych i zaliczył dotychczasowy areszt na poczet orzeczonej kary. W ustnym uzasadnieniu sędzia Sikorska‑Löwe podkreślała, że materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził winę oskarżonego.

- Sąd nie kwestionował zeznań świadków, uznał je za spójne. Słuchani byli także biegli. Ich opinie były logiczne i konsekwentne, pozwoliły dokonać jednoznacznych ustaleń faktycznych - mówiła sędzia Katarzyna Sikorska-Löwe. Zaznaczyła, że Oskar I. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków, nie dostosował się do przepisów i spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sąd wziął pod uwagę młody wiek oskarżonego, jego dotychczasową niekaralność oraz brak dowodów na demoralizację. Nie zdecydował się jednak na nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu na okoliczności zdarzenia, w tym fakt, że kierowca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Sędzia zaznaczyła również, że oskarżony po wypadku nie uciekł z miejsca zdarzenia i co do zasady przyznał się do popełnionych czynów.

Tragiczny wypadek w Słupsku

Do wypadku doszło w nocy z 2 na 3 listopada 2024 roku na ulicy Nad Śluzami w Słupsku. Kierujący BMW Oskar I. stracił panowanie nad samochodem na łuku drogi, uderzył w barierki, a auto dachowało i wpadło na chodnik, potrącając sześcioro pieszych.

Na miejscu zginął 24-letni Szymon, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pięć pozostałych osób w wieku od 23 do 26 lat trafiło do szpitali. Jedna z kobiet odniosła ciężkie obrażenia.

Badania wykazały, że kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie oraz znajdował się pod wpływem marihuany. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany dzień po wypadku.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
SądSłupsk
Rafał Molenda
SENIOR NEWS DIGITAL WRITER
