Pies zaklinował się w falochronie, z pomocą ruszyli strażacy

Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Kołobrzegu w czwartek rano. - Zdarzenie miało miejsce na plaży w miejscowości Sianożęty - informuje młodszy brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.
- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania polegały na rozwarciu pali przy pomocy rozpieraka ramieniowego, umożliwiając uwolnienie zwierzęcia - relacjonuje strażaczka. Jak dodaje, uwolniony pies został przekazany właścicielowi.
Autorka/Autor: wini
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Ustronie Morskie