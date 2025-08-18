Pies zaklinował się w falochronie, z pomocą ruszyli strażacy

Do zdarzenia doszło w Ustroniu Morskim Źródło: Google Maps

Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Kołobrzegu w czwartek rano. - Zdarzenie miało miejsce na plaży w miejscowości Sianożęty - informuje młodszy brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania polegały na rozwarciu pali przy pomocy rozpieraka ramieniowego, umożliwiając uwolnienie zwierzęcia - relacjonuje strażaczka. Jak dodaje, uwolniony pies został przekazany właścicielowi.

Pies utknął w falochronie Źródło: OSP Ustronie Morskie