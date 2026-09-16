Dron znaleziony na plaży miał głowicę bojową. Prokuratura ujawnia nowe ustalenia
Nowe informacje w sprawie bezzałogowca przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Śledczy ustalili, że w maszynie znajdowała się głowica bojowa odłamkowo-burząca wraz z zapalnikiem.
- Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie, z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży - powiedział zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski.
Po zabezpieczeniu niebezpiecznych elementów żołnierze wydobyli drona z morza i przekazali go do dalszych badań laboratoryjnych. Analizy mają pomóc w ustaleniu szczegółów dotyczących pochodzenia maszyny oraz okoliczności, w jakich znalazła się w polskich wodach.
- Sam statek powietrzny, już bez głowicy, został podjęty przez wojsko i przewieziony w inne miejsce na teren wojskowy, gdzie zostanie poddany dalszym, szczegółowym oględzinom. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż ten bezzałogowy statek powietrzny to jest dron typu Gerbera 2 produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską - powiedział prok. Okoniewski.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązując do zestrzelenia we wtorek w nocy rosyjskiego drona nad terytorium Litwy, powiedział, że dron podjęty w poniedziałek przez polskie służby w rejonie Rusinowa też mógł przelecieć nad Litwą w niedzielę, był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później - dodał szef MON - dron "przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem".
Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska i Litwa będą to wspólnie wyjaśniać, służby obu państw będą współpracować.
To rosyjski dron Gerbera 2
Według wstępnych ustaleń śledczych odnaleziony bezzałogowiec jest dronem rosyjskim typu Gerbera 2. Tego rodzaju maszyny są wykorzystywane przez Federację Rosyjską. Sprawą zajmuje się prokuratura. Postępowanie prowadzone jest pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób poprzez możliwość eksplozji materiałów wybuchowych.