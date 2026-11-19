Szczecin Prokuratura otrzymała część żądanych materiałów od Republiki Damian Nowicki |

Hejt i dezinformacja na antenie Telewizji Republika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- Prezes telewizji przekazał nośnik danych zawierający kopię plików z zapisem sygnału emisyjnego kanału TV Republika z dnia 16 października, logi do systemu emisyjnego, a ponadto kopię koncesji udzielonej stacji oraz kopię dokumentu określającego strukturę organizacyjną telewizji Republika - wymieniła prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Chodzi o postępowanie prowadzone przez szczecińską prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Śledztwo dotyczy między innymi znieważania funkcjonariuszy policji, a także wywierania wpływu na ich czynności, do czego miało dojść 16 października, podczas zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym - dodała Szozda.

"Żaden z tych dokumentów nie stanowi tajemnicy"

Prokurator zażądał od redaktora naczelnego Republiki wydania nagrań, udostępnienia logów do systemu emisyjnego i do systemu tworzenia pasków w nagraniach. Prokurator wystąpił też o kopię koncesji, kopię dokumentacji pracowniczej w postaci grafików pracy, podziału obowiązków i listy obecności.

"Paski" Telewizji Republika podczas relacjonowania wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Telewizja Republika

Jak podkreślała prokuratura, żaden z tych dokumentów nie stanowi tajemnicy dziennikarskiej. - Prokurator nie zażądał wydania żadnych elektronicznych urządzeń, które są używane przez stację - podkreśliła Szozda.

22 października Prokurator Okręgowy w Szczecinie wszczął śledztwo w sprawie zachowań z 16 października w Warszawie.

Pierwszy z czynów dotyczy nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych.

Drugie z zachowań polegało na prezentowaniu pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec Prezesa Rady Ministrów.

Ostatni z zarzutów dotyczy kierowania wobec policjantów gróźb bezprawnych wszczęcia postępowania karnego w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.