Komunikat MON po śmierci szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych

O śmierci swojego dowódcy 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu poinformowała w środę. Jednostka dołączyła do swojego wpisu nekrolog. Jak podano, podpułkownik Barnaś zmarł 12 września. Miał 45 lat.

W piątek, w dniu pogrzebu oficera, Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w mediach społecznościowych komunikat. MON zwraca w nim uwagę na "pojawiające się w sieci nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu" i informuje, że przyczyną śmierci podpułkownika Barnasia była "przegrana walka z długotrwałą chorobą".

"Apelujemy o rozwagę! Zanim udostępnisz post czy komentarz - sprawdź źródło i korzystaj wyłącznie z wiarygodnych i oficjalnych komunikatów" - pisze w komunikacie zatytułowanym "Stop dezinformacji". "Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci. Dezinformacja działa tylko wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw!" - kończy swój wpis na X resort obrony.

Podpułkownik Konrad Barnaś nie żyje

Konrad Barnaś był szefem Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Utworzona w 2016 roku jednostka jest przeznaczona do prowadzenia rozpoznania obrazowego i elektronicznego oraz wykonania precyzyjnego uderzenia na cele naziemne oraz nawodne. W 2011 roku ppłk Barnaś pełnił służbę w Afganistanie, jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych.

Pogrzeb zmarłego oficera odbywa się w piątek w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.