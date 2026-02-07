Pożar na czwartym piętrze. Policjanci wśród poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w Dębnie Źródło: Google Maps

W sobotę po godzinie 14 pięć zastępów straży pożarnej zostało skierowanych do pożaru w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Waryńskiego w Dębnie, w województwie zachodniopomorskim.

W pożarze poszkodowanych zostało pięć osób. Wśród nich jest dwóch policjantów, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali z mieszkania trzy osoby. Wszystkim poszkodowanym na miejscu udzielono pomocy medycznej. Byli przytomni. Cztery osoby, w tym funkcjonariusze, trafiły do szpitala.

Jak przekazała w mediach społecznościowych zachodniopomorska policja, funkcjonariusze wynieśli z zadymionego mieszkania na czwartym piętrze 56‑letnią kobietę, sami jednak doznali zatrucia dymem.

"To przykład prawdziwego poświęcenia i służby drugiemu człowiekowi. Szacunek i ogromne podziękowania!" - czytamy we wpisie policji na Facebooku.

