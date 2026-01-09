Pożar marketu spożywczego

Zgłoszenie o pożarze marketu w miejscowości Polanów służby dostały w czwartek po godzinie 22. Jak przekazał nam brygadier Artur Litwin, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
- Łącznie ponad 1200 metrów kwadratowych dachu zostało objętych pożarem - powiedział w czwartek w nocy Litwin.
W piątek rano aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie przekazał nam że wciąż trwa dogaszanie budynku, który spalił się całkowicie. Obecnie z ogniem walczy ponad 100 strażaków.
Kilka osób się ewakuowało
Jak przekazał zastępca komendanta PSP w Koszalinie, pojawiło się zagrożenie dla sąsiadujących budynków, ale udało się je skutecznie zabezpieczyć.
Schacht dodał, że pięć osób ewakuowało się w czwartek w nocy, jeszcze przed przybyciem służb. Nie ma informacji o poszkodowanych.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Koszalinie