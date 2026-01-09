Pożar marketu, Polanów (Zachodniopomorskie) Źródło: Internauta/ Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o pożarze marketu w miejscowości Polanów służby dostały w czwartek po godzinie 22. Jak przekazał nam brygadier Artur Litwin, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Łącznie ponad 1200 metrów kwadratowych dachu zostało objętych pożarem - powiedział w czwartek w nocy Litwin.

W piątek rano aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie przekazał nam że wciąż trwa dogaszanie budynku, który spalił się całkowicie. Obecnie z ogniem walczy ponad 100 strażaków.

Pożar marketu, Polanów (Zachodniopomorskie) Źródło: Internauta/ Kontakt24

Kilka osób się ewakuowało

Jak przekazał zastępca komendanta PSP w Koszalinie, pojawiło się zagrożenie dla sąsiadujących budynków, ale udało się je skutecznie zabezpieczyć.

Schacht dodał, że pięć osób ewakuowało się w czwartek w nocy, jeszcze przed przybyciem służb. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Pożar marketu spożywczego Źródło: KM PSP w Koszalinie

