Gmina ostrzega mieszkańców. "Zauważono egzotycznego drapieżnika". Jest nagranie

W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika" Źródło wideo: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż Źródło zdj. gł.: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż

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W czwartek Urząd Miasta w Polanowie poinformował, że w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo pojawił się "egzotyczny drapieżnik z rodzaju kotowatych". Możliwe, że jest to puma, ale nie jest to przesądzone.

Otrzymaliśmy nagrania od pana Jarosława z Koła Łowieckiego Oręż, który w nocy z 7 na 8 lipca miał spotkać zwierzę. Jak zrelacjonował reporterce TVN24, do ich pierwszego kontaktu doszło przypadkiem - niemal na nie nadepnął. Drapieżnik miał zacząć syczeć, a mężczyzna początkowo sądził, że ma do czynienia z chorym kotem. Jak przekazał, ze strachu oddał strzał w powietrze, aby spłoszyć zwierzę.

Do drugiego spotkania miało dojść później, gdy zwierzę podeszło w okolice ambony.

W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika" Źródło: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż

Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa.

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"Prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. Gmina Polanów podejmuje pilne działania mające na celu zlokalizowanie i odłowienie zwierzęcia" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika" Źródło zdjęcia: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż

Działa sztab kryzysowy

Powołano sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację.

"W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie pilnej informacji do gminnego sztabu kryzysowego pod nr tel. 515 151 086 lub 519 195 848" - przekazała gmina.

W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o kontakt z policją pod numerem 112.

Leśnicy rozstawią fotopułapki

W czwartek sekretarz Polanowa Dorota Buczkowska-Szalbierz poinformowała, że gmina nawiązała już współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina zajmująca się odławianiem dzikich zwierząt. - Pierwsze próby, na razie bez efektu, były podejmowane w nocy z 8 na 9 lipca – przekazała sekretarz.

Dodała, że gmina poinformowała o sytuacji wszystkie sołectwa, stosowne komunikaty z prośbą o niewchodzenie do lasów pojawiły się na tablicy ogłoszeń, współpracuje z policją. - O zagrożeniu poinformowaliśmy także gminę Bobolice, ponieważ zwierzę zauważone było blisko styku gmin Polanów i Bobolice - przekazała Buczkowska-Szalbierz.

W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika" Źródło zdjęcia: Jarosław, Koło Łowieckie Oręż

Natomiast Wiórek poinformował, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku rozstawi fotopułapki w lasach, gdzie może przebywać puma i skieruje tam patrole straży leśnej. - My ten teren znamy najlepiej. A w lasach jest teraz dużo ludzi, to widać po parkingach leśnych, trwa sezon na jagody. My też mamy w lesie swoich pracowników i zależy nam na ich bezpieczeństwie - zaznaczył leśnik.

Polanowscy urzędnicy, zanim umieścili na gminnym Facebooku komunikat ostrzegający mieszkańców przed pumą, by mieć pewność, że o te zwierzę chodzi, skonsultowali się w tej kwestii badaczami z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w Zachodniopomorskiem. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców po zgłoszeniu od sołtyski przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Strachominie. Wówczas drapieżnika nie zlokalizowano i nie odłowiono.