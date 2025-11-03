Wjechał w tył śmieciarki, złamał nogę pracownikowi. Nagranie

Poważne zdarzenie drogowe pod Goleniowem Źródło: Stoją Stargard

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tego zdarzenia doszło 31 października rano w miejscowości Podańsko pod Goleniowem. Na nagraniu z monitoringu udostępnionym na profilu "Stoją Stargard" widać pracowników miejscowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy odbierali odpady. 36-letni pracownik spółki stał na stopniu z tyłu pojazdu, wtedy nagle w auto wjechał kierowca samochodu osobowego. Poszkodowany mężczyzna zaczął uderzać z bólu w maskę pojazdu, w pewnym momencie kierowca wycofał, wtedy mężczyźnie pomogli współpracownicy.

Kierujący samochodem wjechał w śmieciarkę Źródło: Stoją Stargard

Sprawę bada policja

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę policji w Goleniowie. - Kierujący pojazdem osobowym wjechał w tył pojazdu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, który zatrzymał się na drodze podczas pracy. W wyniku zdarzenia ranny został pracownik, stojący w chwili wypadku na stopniu pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skutek zdarzenia odniósł obrażenia w postaci otwartego złamania prawej kończyny dolnej. Z miejsca wypadku został przewieziony do szpitala - poinformowała starsza posterunkowa Martyna Kowalska.

Jak dodała, kierowca auta osobowego był trzeźwy. - Wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie przygotowawcze - powiedziała nam.

OGLĄDAJ: TVN24 HD