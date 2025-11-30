Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w sobotę, 29 listopada około godziny 19:50 na drodze wojewódzkiej nr 151 między Płotnem a Pełczycami.

"Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na poboczu drogi po dachowaniu. Samochodem podróżował tylko kierowca, opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Auto dachowało Źródło: KP PSP w Choszcznie

Mężczyzna doznał urazu ręki oraz głowy, został przebadany przez ratowników medycznych, po czym zabrany do szpitala.

Na miejscu działała straż pożarna oraz policja, która ustala przyczyny wypadku.

Dachowanie na drodze wojewódzkiej nr 151 Źródło: KP PSP w Choszcznie

