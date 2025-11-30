Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala

Do wypadku doszło w sobotę, 29 listopada około godziny 19:50 na drodze wojewódzkiej nr 151 między Płotnem a Pełczycami.
"Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na poboczu drogi po dachowaniu. Samochodem podróżował tylko kierowca, opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.
Mężczyzna doznał urazu ręki oraz głowy, został przebadany przez ratowników medycznych, po czym zabrany do szpitala.
Na miejscu działała straż pożarna oraz policja, która ustala przyczyny wypadku.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Choszcznie