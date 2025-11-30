Logo strona główna
Szczecin

Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala

Auto dachowało
Do zdarzenia doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego
Źródło: Google Earth
Dachowanie na drodze wojewódzkiej między Płotnem a Pełczycami. Kierowca sam opuścił auto przed przybyciem służb. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. 

Do wypadku doszło w sobotę, 29 listopada około godziny 19:50 na drodze wojewódzkiej nr 151 między Płotnem a Pełczycami.

"Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na poboczu drogi po dachowaniu. Samochodem podróżował tylko kierowca, opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Auto dachowało
Auto dachowało
Źródło: KP PSP w Choszcznie

Mężczyzna doznał urazu ręki oraz głowy, został przebadany przez ratowników medycznych, po czym zabrany do szpitala.

Na miejscu działała straż pożarna oraz policja, która ustala przyczyny wypadku.

Dachowanie na drodze wojewódzkiej nr 151
Dachowanie na drodze wojewódzkiej nr 151
Źródło: KP PSP w Choszcznie
pc

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Choszcznie

WypadekZachodniopomorskie
