Kąpali się w niestrzeżonym miejscu. Ojca i dziecko porwał silny prąd

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło na niestrzeżonym kąpielisku w Międzyzdrojach. - Porwało ich. Próbowaliśmy ratować, ale był tak silny prąd, że nie było szans. Byliśmy blisko, ale nie dało rady. Na szczęście przyjechali ratownicy i ich wyciągnęli. Jest czerwona flaga, co oznacza absolutny zakaz kąpieli - powiedział w rozmowie z TVN24 jeden ze świadków tego zdarzenia.

Trzy osoby się topiły, dwie są już na brzegu. Trwają poszukiwania trzeciej

- Dzisiaj jest bardzo duża fala i prąd wsteczny. Ciężko jest pływać łodziami, a ludzie wchodzą do morza – są tego efekty. W pierwszej chwili WOPR, straż pożarna i SAR utworzyli łańcuch życia, ale nie przyniosło to skutków, a w związku z dużymi falami, ze względu na bezpieczeństwo ratowników odstąpiono od niego – dodał Widerski.

Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli

Ratownicy przypominają, że bez powodu nie wywieszają czerwonej flagi. - Takie są przepisy. Jeżeli fala przekracza 70 centymetrów, bądź gdy występują silne prądy wsteczne czy są wyładowania atmosferyczne, to jesteśmy zmuszeni tę flagę wywiesić. Jeśli wisi, to znaczy, że na kąpielisku występuje jakieś zagrożenie, i nie można wtedy wchodzić do wody. Na kąpielisku niestrzeżonym warunki będą takie same, mimo że nie ma flagi. Powinniśmy odpuścić jakiekolwiek wchodzenie do wody - mówi jeden z ratowników.