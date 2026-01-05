Kierowca jechał wężykiem. Zareagowali ratownicy

Do zdarzenia doszło w niedzielę po północy w miejscowości Lubiesz w gminie Tuczno (woj. zachodniopomorskie). Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wałczu otrzymał telefoniczną informację o tym, że załoga pogotowia ratunkowego zatrzymała nietrzeźwego kierującego.
25-letni kierowca poruszał się samochodem reno clio. Ratownicy zobaczyli, że mężczyzna jedzie wężykiem, włączyli więc sygnały i dokonali obywatelskiego zatrzymania.
- Policjanci, po przybyciu na miejsce, sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że ma on 0,78 miligrama na litr alkoholu w wydychanym powietrzu (to w przeliczeniu ok. 1,6 promila - red.). Mężczyzna został doprowadzony do naszej jednostki i obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełniony czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności - przekazała asp. sztab. Beata Budzyń, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
