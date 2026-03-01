W miejscowości Krąpiel w okolicy Stargardu (województwo zachodniopomorskie) w sobotę doszło do zabójstwa. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda pokrzywdzoną jest kobieta w wieku około 50 lat. - Na jej ciele ujawniono szereg ran kłutych i tępych - wyjaśniła.
Dodała, że do sprawy zatrzymano dwie osoby. - Na ten moment nie możemy udzielić informacji co do statusu procesowego tych osób. Prokurator wczoraj od rana do późnych godzin wieczornych prowadził oględziny na miejscu zdarzenia - poinformowała w niedzielę prokurator Szozda.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24