W miejscowości Krąpiel w okolicy Stargardu (województwo zachodniopomorskie) w sobotę doszło do zabójstwa. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda pokrzywdzoną jest kobieta w wieku około 50 lat. - Na jej ciele ujawniono szereg ran kłutych i tępych - wyjaśniła.

Dodała, że do sprawy zatrzymano dwie osoby. - Na ten moment nie możemy udzielić informacji co do statusu procesowego tych osób. Prokurator wczoraj od rana do późnych godzin wieczornych prowadził oględziny na miejscu zdarzenia - poinformowała w niedzielę prokurator Szozda.

Opracowała Natalia Grzybowska