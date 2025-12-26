Podtruli się dymem, trafili do szpitala

O pożarze mieszkania przy Rybackiej poinformował w piątek rano aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.
- W wyniku pożaru dwie osoby z objawami podtrucia zostały zabrane na obserwację do szpitala - powiedział Schacht.
Przekazał, że ogień pojawił się w lokalu o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Podkreślił, że mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem służb ratunkowych.
W działaniach uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Nie było zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
Autorka/Autor: ms
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock