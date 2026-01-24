Zakłócał porządek, groził ekspedientce. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę

Koszalin Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do interwencji policji wobec agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny doszło w piątek w centrum Koszalina.

Jak ustalili funkcjonariusze, 42-latek wszedł do jednego z lokali przy ulicy Księżnej Anastazji, gdzie zamówił piwo. Po jego wypiciu miał zachowywać się agresywnie – zaczepiał słownie klientów i próbował dosiąść się do ich stolików. Na zwrócone mu uwagi przez pracowników lokalu nie reagował. Po kilku minutach opuścił lokal, uszkadzając przy tym drzwi.

Mężczyzna poszedł następnie do pobliskiego sklepu, gdzie również zachowywał się agresywnie i groził ekspedientce.

Policjanci prowadzą czynności w sprawie

Obecnie trwają dalsze czynności w sprawie. Policjanci przesłuchują świadków oraz zabezpieczają nagrania z monitoringu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD