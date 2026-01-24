Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Zakłócał porządek, groził ekspedientce. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Koszalin
Źródło: Google Maps
W centrum Koszalina policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym mężczyźnie. 42-latek miał zakłócać porządek i uszkodzić drzwi w lokalu przy ulicy Księżnej Anastazji, a następnie grozić ekspedientce w pobliskim sklepie.

Do interwencji policji wobec agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny doszło w piątek w centrum Koszalina.

Jak ustalili funkcjonariusze, 42-latek wszedł do jednego z lokali przy ulicy Księżnej Anastazji, gdzie zamówił piwo. Po jego wypiciu miał zachowywać się agresywnie – zaczepiał słownie klientów i próbował dosiąść się do ich stolików. Na zwrócone mu uwagi przez pracowników lokalu nie reagował. Po kilku minutach opuścił lokal, uszkadzając przy tym drzwi.

Mężczyzna poszedł następnie do pobliskiego sklepu, gdzie również zachowywał się agresywnie i groził ekspedientce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
WARSZAWA
Agresywny mężczyzna zdemolował szpital
Zdemolował szpital i groził ratownikowi
Kujawsko-Pomorskie
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Pijany mężczyzna demolował kościół podczas mszy
Poznań

Policjanci prowadzą czynności w sprawie

Obecnie trwają dalsze czynności w sprawie. Policjanci przesłuchują świadków oraz zabezpieczają nagrania z monitoringu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KoszalinPolicja
Czytaj także:
Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę
Świat
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Protestują przeciwko fatalnym warunkom w schronisku dla psów. Chcą odwołania wójta
WARSZAWA
W Teksasie na ulice wyjeżdżają pługi śnieżne
Zimowa burza szaleje nad Stanami. "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu"
METEO
imageTitle
Djoković nie zwalnia tempa. Awans i wielkie osiągnięcie
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowe pieniądze dla piłkarki. Fani sportu doskonale znają jej ojca
EUROSPORT
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń wyścigowy doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
WARSZAWA
Ślisko, lód, zima, ślizgawica, gołoledź
Ostrzeżenia meteorologiczne dla 14 województw
METEO
imageTitle
Smutny dzień Linette i Zielińskiego. Koniec marzeń o triumfie
Najnowsze
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
BIZNES
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
METEO
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
W porę wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
WARSZAWA
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Strzelał do ojca
"21-latek oddał w stronę ojca kilkanaście strzałów z broni na metalowe kulki"
Poznań
imageTitle
"Trudno wytłumaczyć kobiecy tenis". Świątek po pełnym zwrotów akcji triumfie
EUROSPORT
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
WARSZAWA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Wznowili negocjacje pokojowe. Przy pośrednictwie USA
Świat
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
BIZNES
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że "kolega umarł", usłyszał zarzut zabójstwa
Trójmiasto
34-latek zginął w wypadku
34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje
Wrocław
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
"To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze". Wstrząsające sceny
Polska
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
METEO
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
WARSZAWA
22 1120 kadr na kino-0001
"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje
KADR NA KINO
imageTitle
Australijskie objawienie zagra ze Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
WARSZAWA
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
BIZNES
imageTitle
Z problemami, ale skutecznie. Świątek przetrwała kryzys i ma awans
EUROSPORT
Iga Świątek - Anna Kalinska
Iga Świątek pokonała Annę Kalinską
EUROSPORT
wenflon szpital badanie shutterstock_2427197645
To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
Piotr Wójcik
24 0900 gosc-0003
"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?
WOŚP 2026

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica