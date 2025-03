Brutalnie pobił 15-latka za to, że nie oddał pieniędzy. Jest wyrok

"Bił pięściami, przewracał na ziemię, kopał"

Monika Kosiec, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przekazała, że 19-latek co najmniej kilkukrotnie uderzał 15-latka otwartą ręką w głowę, bił go pięściami, przewracał go na ziemię, kopał w różne części ciała, powodując u niego ciężkie obrażenia zagrażające jego życiu. - Po ataku agresji oddalił się z miejsca przestępstwa, nie udzielił pomocy 15-latkowi, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - dodała. Przypadkowy przechodzień znalazł pobitego nastolatka.