Do koszalińskiego policjanta podbiegł mężczyzna i poprosił o policyjną eskortę do szpitala. - Mam w taksówce kobietę z silnymi bólami porodowymi i krwawieniem - powiedział. Liczyła się każda minuta.

Do zdarzenia doszło 5 czerwca w Koszalinie na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Do sierżanta sztabowego Tomasza Brulińskiego, który stał na czerwonym świetle, podbiegł mężczyzna i powiedział, że wiezie do szpitala kobietę w 41. tygodniu ciąży, która ma silne bóle porodowe i krwawi. - Mając na uwadze realne zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety oraz jej nienarodzonego dziecka podjąłem decyzję o eskortowaniu taksówki do szpitala - mówi Bruliński.