Pożar hali na fermie świń. Ogień zajął cały budynek

Ukraiński wywiad wojskowy wyemituje film dokumentalny o rosyjskich pilotach, którzy dostali się do ukraińskiej niewoli po zestrzeleniu ich maszyn. Opowiada on także o operacji specjalnej "Sinica", której celem było zwabienie załogi rosyjskiego śmigłowca Mi-8 do Ukrainy. W dokumencie pokazany zostanie także mężczyzna, który jest przedstawiany jako pilot śmigłowca, który przeszedł na stronę sił ukraińskich. - Nikt nie chce tej wojny, Ukraina zwycięży, to tylko kwestia czasu - mówi.