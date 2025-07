Jak przebiegają kontrole na granicy? Relacja Natalii Madejskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 24 lipca w południe w rejonie Kołbaskowa. Patrol Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej zatrzymali do kontroli drogowej samochód. Ukraiński kierowca przewoził pięć kobiet, które podały się za obywatelki Erytrei.

Podporucznik Katarzyna Przybysz, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej przekazała, że do dwóch cudzoziemek wezwano karetkę pogotowia. - Jedna osoba zgłaszała, że źle się czuje i miała problem z nogą. Druga osoba była odwodniona i zabrano ją do szpitala. Po przeprowadzeniu czynności wszystkie osoby zostały przewiezione do placówki straży granicznej w Szczecinie - dodała.

Wobec grupy zatrzymanych przeprowadzane są czynności administracyjne i karne.

Kołbaskowo. Zatrzymano pięciu migrantów Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej