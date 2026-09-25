Szczecin Młody wilk spacerował na terenie ogrodów działkowych. Jest nagranie Oprac. Rafał Molenda |

Młody wilk szary na terenach działkowych w Gryfinie Źródło wideo: gryfinska.pl / Gazeta Gryfińska Źródło zdj. gł.: gryfinska.pl / Gazeta Gryfińska

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Do spotkania z dzikim zwierzęciem doszło we wtorek rano. Jeden z mieszkańców Gryfina zauważył wilka około godziny 8. Zwierzę przeszło ulicą Wiosenną do ulicy Letniej i dotarło na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Zielone Tarasy". Tam zostało nagrane przez reportera Gazety Gryfińskiej.

Wilk wyraźnie utykał. Na miejsce przyjechali specjaliści z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Młody wilk jednak zniknął. W opinii przyrodników wrócił do pobliskich lasów, w których najprawdopodobniej żyje.

Młody wilk na terenie ogrodów działkowych w Gryfinie Źródło zdjęcia: gryfinska.pl / Gazeta Gryfińska

Według policji obecność wilka nie doprowadziła do żadnych niebezpiecznych zdarzeń w mieście. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie związane z jego obecnością.

- Gryfińska policja nie otrzymała zgłoszenia dotyczącego wilka, a co się z tym wiąże, nie brała udziału w działaniach związanych ze schwytaniem, czy też przepłoszeniem zwierzęcia - poinformował Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Wilk szary pojawił się na terenie ogrodów działkowych w Gryfinie Źródło zdjęcia: gryfinska.pl / Gazeta Gryfińska

Drapieżnik pod ochroną

Wilk szary jest w Polsce objęty ścisłą ochroną. Specjaliści przypominają, że wilki z reguły unikają kontaktu z ludźmi i nie stanowią zagrożenia, jeśli nie są niepokojone lub osaczone.

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Według szacunków populacja wilków w Polsce liczy obecnie około dwóch tysięcy osobników.