Młody wilk spacerował na terenie ogrodów działkowych. Jest nagranie
Do spotkania z dzikim zwierzęciem doszło we wtorek rano. Jeden z mieszkańców Gryfina zauważył wilka około godziny 8. Zwierzę przeszło ulicą Wiosenną do ulicy Letniej i dotarło na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Zielone Tarasy". Tam zostało nagrane przez reportera Gazety Gryfińskiej.
Wilk wyraźnie utykał. Na miejsce przyjechali specjaliści z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Młody wilk jednak zniknął. W opinii przyrodników wrócił do pobliskich lasów, w których najprawdopodobniej żyje.
Według policji obecność wilka nie doprowadziła do żadnych niebezpiecznych zdarzeń w mieście. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie związane z jego obecnością.
- Gryfińska policja nie otrzymała zgłoszenia dotyczącego wilka, a co się z tym wiąże, nie brała udziału w działaniach związanych ze schwytaniem, czy też przepłoszeniem zwierzęcia - poinformował Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
Drapieżnik pod ochroną
Wilk szary jest w Polsce objęty ścisłą ochroną. Specjaliści przypominają, że wilki z reguły unikają kontaktu z ludźmi i nie stanowią zagrożenia, jeśli nie są niepokojone lub osaczone.
Według szacunków populacja wilków w Polsce liczy obecnie około dwóch tysięcy osobników.