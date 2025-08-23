Logo strona główna
Szczecin

Roczna dziewczynka bawiła się kluczem od auta, zatrzasnęła się w środku

Dziecko znajdowało się w zamkniętym aucie (zdj. ilustracyjne)
Gościno (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Maps
Policjanci z Gościna (Zachodniopomorskie) pomogli rocznej dziewczynce, która bawiąc się kluczykami od samochodu, zatrzasnęła się w środku. Dziecku nic się nie stało, ale matka najadła się strachu.

W trakcie patrolowania ulic Gościna, policjanci zostali zatrzymani przez zdenerwowaną kobietę, która powiedziała, że w samochodzie zamknęło się jej roczne dziecko.

"Mama, wkładając córeczkę do fotelika, podała jej kluczyki do zabawy. Maluch nacisnął przycisk pilota i przypadkowo zatrzasnął drzwi pojazdu. Kobieta nie miała przy sobie zapasowych kluczyków" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.

Dziecko znajdowało się w zamkniętym aucie (zdj. ilustracyjne)
Dziecko znajdowało się w zamkniętym aucie (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Na miejsce wezwano specjalistę

Dziewczynka na początku spokojnie siedziała w foteliku i bawiła się kluczami, ale nie była przypięta pasami, co stwarzało dla niej zagrożenie.

Po około 30 minutach dziecko nacisnęło przycisk otwierający bagażnik, ale dorosłym nie udało się dostać do środka. Policjanci wezwali na miejsce specjalistę, który otworzył samochód.

Dziewczynce nic się nie stało.

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

