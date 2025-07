"Bardzo głośna minuta" dla Joanny Kołaczkowskiej przed startem Pol'and'Rock Festival

Wspomnienie Joanny Kołaczkowskiej na spotkaniu z Szymonem Majewskim Źródło: KRĘCIOŁA TV

Oficjalne rozpoczęcie 31. edycji Pol'and'Rock Festival zaplanowane jest na czwartek o godzinie 15. Wtedy na dużej scenie pojawi się Jurek Owsiak. Jednak bramy festiwalu zostały otwarte we wtorek, więc już teraz na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno dużo się dzieje.

Od godziny 10 trwają spotkania Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszym gościem był Szymon Majewski. Kiedy dziennikarz wyszedł na scenę, kilkadziesiąt osób wstało, trzymając w ręce takie same kartki z napisem "#niemożliw". To nawiązanie do skeczów Joanny Kołaczkowskiej, która zmarła w nocy z 16 na 17 lipca.

- Mam nadzieję, że Asia Kołaczkowska, nasza kochana, to wszystko widzi - mówił Majewski. - Kochani, bardzo wam za to dziękuję. Aż mi mowę odjęło - dodał później.

Prowadzący spotkanie poprosił o głośne brawa. - Żeby Asia nas wszystkich tam wysoko usłyszała. Niech to będzie bardzo głośna minuta dla Asi - powiedział.

- Wszyscy Asię kochamy, trudno powiedzieć w czasie przeszłym, że kochaliśmy, to przez gardło nie przechodzi. Filip Cembala pięknie powiedział, że ona jest niepożegnalna i rzeczywiście tak jest - dodał Szymon Majewski.

Festiwal niebiletowany

Wcześniej impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów. Uczestnicy powinni jednak sami odpowiednio przygotować się do spędzenia kilku dni na festiwalu, nie zapominając m.in. namiotów, śpiworów, karimat, latarek, kosmetyków, kremów przeciwsłonecznych i zatyczek do uszu.

Wśród atrakcji czekających na festiwalowiczów znajdą się: Akademia Sztuk Przepięknych, liczne warsztaty i spotkania autorskie. Osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa psychologicznego i emocjonalnego młodzieży w szkole będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Przez trzy dni na scenach pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Mrozu, Babylon Circus, Spiderbait czy Dope. Więcej informacji o atrakcjach można znaleźć na stronie festiwalu