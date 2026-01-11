Zderzenie auta z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe

Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim

Jak podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Szacht, do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 9 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Cybowo w powiecie drawskim.

Pociąg regionalny relacji Piła Główna - Szczecin Główny zderzył się z samochodem osobowym.

- Poszkodowany został kierowca samochodu, trafił do szpitala. Natomiast nikt z 17 osób podróżujących pociągiem, w tym dwóch z obsługi składu, nie wymagało pomocy medycznej – przekazał strażak.

Z informacji podanych przez portalpasazera.pl wynika, że opóźnienia występują na trasie Piła Główna - Szczecin Główny. Pociąg Polregio na odcinku od Cybowa do Szczecina został odwołany, uruchomiono komunikację zastępczą. Utrudnienia występują również na trasie pociągu Szczecin Główny - Bydgoszcz Główna (dwie godziny opóźnienia).

