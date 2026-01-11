Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Zderzenie auta z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe

Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim
W pobliżu Cybowa (Zachodniopomorskie) samochód osobowy zderzył się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z pociągiem regionalnym. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Jak podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Szacht, do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 9 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Cybowo w powiecie drawskim.

Pociąg regionalny relacji Piła Główna - Szczecin Główny zderzył się z samochodem osobowym.

Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim

- Poszkodowany został kierowca samochodu, trafił do szpitala. Natomiast nikt z 17 osób podróżujących pociągiem, w tym dwóch z obsługi składu, nie wymagało pomocy medycznej – przekazał strażak.

Z informacji podanych przez portalpasazera.pl wynika, że opóźnienia występują na trasie Piła Główna - Szczecin Główny. Pociąg Polregio na odcinku od Cybowa do Szczecina został odwołany, uruchomiono komunikację zastępczą. Utrudnienia występują również na trasie pociągu Szczecin Główny - Bydgoszcz Główna (dwie godziny opóźnienia).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Drawsku Pomorskim

Udostępnij:
TAGI:
WypadekKolejpociągiZachodniopomorskie
Czytaj także:
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Polska triumfatorem United Cup
EUROSPORT
imageTitle
Polska - Szwajcaria w mikście. Relacja
EUROSPORT
Zderzenie auta z wozem strażackim na Bielanach
Kolizja wozu strażackiego na skrzyżowaniu
WARSZAWA
samochod samochody parking fabryka shutterstock_2454991163
Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Łukasz Figielski
imageTitle
Z taką grą może z uśmiechem czekać na Australian Open
EUROSPORT
Opady śniegu w Gdańsku
Atak zimy. Gmina zawiesza zajęcia w szkołach
METEO
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
METEO
Protesty w Iranie
Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia
BIZNES
Śnieg
Zimowe ostrzeżenia dla 15 województw
METEO
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
METEO
imageTitle
Hurkacz pokonał legendę, Polska wróciła do gry w finale
EUROSPORT
Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (pow. poznański)
Spłonęła hala pełna paczek. Była "zatowarowana" po sufit
Poznań
imageTitle
Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w United Cup [RELACJA]
EUROSPORT
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
BIZNES
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Pożar w ośrodku terapeutycznym. Ewakuacja podopiecznych
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Prezydent i premier "podzielili się rolami", ale "euforia przedwczesna"
Polska
imageTitle
Świątek mocno przeżyła porażkę. Po meczu puściły jej nerwy
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
"Chce być pierwszym prezydentem od ponad stu lat, który poszerzy terytoria USA"
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w pobliżu kościoła. Nie żyje kierowca, dziecko ranne
Rzeszów
imageTitle
Sabalenka z kolejnym tytułem w karierze
EUROSPORT
amazonia brazylia Mato Grosso shutterstock_2673263103
Koniec po 20 latach. Giganci już się nie kryją
BIZNES
Wjechał samochodem na taflę Jeziora Żywieckiego, lód nie wytrzymał
Wjechał na taflę jeziora, pod autem załamał się lód
Katowice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął
WARSZAWA
imageTitle
Konkurs skoków w Zakopanem zagrożony
EUROSPORT
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Uśmiech nie znika mu z twarzy, kibice go kochają. Nastolatek podbił Zakopane
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zdominowana w finale. Porażka postawiła Polskę w trudnej sytuacji
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zapowiada rewolucję w branży. "Nie pozwolimy już, by Amerykanie byli oszukiwani"
BIZNES
Stracił panowanie nad autem, wjechał w dom
Pijany kierowca wjechał w dom
Poznań
imageTitle
Iga Świątek - Belinda Bencic w finale United Cup [ZAPIS RELACJI]
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica