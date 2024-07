Znaleziono niewybuch. Ewakuowano mieszkańców i zamknięto drogę

W okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych trasy S3 przy Wysokiej Gryfińskiej (woj. zachodniopomorskie) znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. W piątek odbyła się akcja przeniesienia ładunku. Konieczna była ewakuacja mieszkańców miejscowości Chlebowo. Na czas działań saperów trasa S3 od węzła Gryfino do węzła Szczecin Klucz w obu kierunkach była zablokowana.

Ewakuacja mieszkańców Chlebowa

Konieczna była ewakuacja mieszkańców Chlebowa. Andrzej Wiśniewski, kierownik gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Gryfinie, przekazał, że około 80 osób opuściło wieś na własną rękę, pojechali do pracy lub do znajomych. - Dziesięć osób przewieziono do szkoły podstawowej w Gardnie, a 13 osób zostaje na miejscu. Te osoby musiały podpisać stosowne oświadczenie - dodał.