Rozpowszechniał materiały z pornografią dziecięcą, trafił do aresztu
Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Śledczy zarzucają 34-letniemu mężczyźnie, że za pośrednictwem oprogramowania służącego do obsługi sieci peer-to-peer rozpowszechniał zdjęcia i filmy zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich.
Mężczyzna przyznał się
- Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - przekazała prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
- Sąd Rejonowy w Białogardzie w piątek uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - dodała rzeczniczka.
34-latkowi za zarzucane przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl