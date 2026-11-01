Szczecin Rozpowszechniał materiały z pornografią dziecięcą, trafił do aresztu Rafał Molenda |

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w internecie? Eksperci radzą Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock/zdjęcie ilustracyjne

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Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Śledczy zarzucają 34-letniemu mężczyźnie, że za pośrednictwem oprogramowania służącego do obsługi sieci peer-to-peer rozpowszechniał zdjęcia i filmy zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Mężczyzna przyznał się

- Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - przekazała prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Sąd Rejonowy w Białogardzie w piątek uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - dodała rzeczniczka.

34-latkowi za zarzucane przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.