Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

Kluczowe fakty: Zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na stanowiska archeologiczne.

Wśród czynników zagrażających dziedzictwu kulturowemu są rosnące temperatury powietrza, skąpe opady deszczu i podwyższający się poziom mórz i oceanów.

Na razie wpływ zmian odczuwany jest tylko w niektórych regionach świata, ale eksperci obawiają się, że to dopiero początek.

Każde odkrycie archeologiczne odrobinę przybliża nas do zrozumienia tego, skąd pochodzimy. Prehistoryczne i starożytne stanowiska budzą zachwyt i ciekawość, a znalezione na nich przedmioty codziennego użytku pozwalają rozwikłać tajemnice naszych przodków. Niczym elementy mozaiki, odkryte szczątki, artefakty i struktury składają się w spójny obraz przeszłości. Wiemy coraz więcej, ale do odkrycia wciąż pozostaje wiele.