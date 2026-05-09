Świat Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach

Tisza przejmuje władzę na Węgrzech. Relacja reportera Bartłomieja Ślaka

W parlamencie oficjalna inauguracja, a przed nim wiwatujący ludzie. Oprócz rządu zmieniło się tam coś jeszcze.

Jak relacjonował w TVN24 reporter Bartłomiej Ślak, na budynek węgierskiego parlamentu po 14 latach wróciła flaga UE. - W styczniu 2012 roku Viktor Orban powiedział: ja nie chcę tej flagi na budynku parlamentu - relacjonował Ślak. Ale, jak podkreślił, symbolika europejska ma swój dalszy ciąg. Po hymnie Węgier wybrzmiał też hymn Europy - "Oda do radości" - niesłyszany w tym miejscu od lat.

Montaż europejskiej flagi na budynku parlamentu w Budapeszcie Źródło: Zsolt Czegledi/EPA/PAP

Węgierski parlament w Budapeszcie Źródło: Zsolt Czegledi/EPA/PAP

