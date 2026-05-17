Dron uderzył tuż obok elektrowni jądrowej

Atak irańskiego drona w pobliżu dubajskiego lotniska.

Ministerstwo obrony ZEA poinformowało w oświadczeniu, że w niedzielę trzy bezzałogowe statki powietrzne wleciały w przestrzeń powietrzną kraju od zachodu. Dwa z nich przechwycono, a trzeci "uderzył w generator elektryczny" tuż obok elektrowni jądrowej Barakah w regionie Al Dhafra. Uderzenie drona wywołało pożar.

Nikt nie został ranny. Resort wszczął dochodzenie w sprawie pochodzenia dronów.

UAE air defences intercept 3 UAVs.



The Ministry of Defence announced that on 17th May 2026, UAE air defence systems intercepted three UAVs that entered the country from the western border direction.



— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 17, 2026

Emiracki Federalny Urząd Dozoru Jądrowego potwierdził, że podstawowe systemy elektrowni działają prawidłowo. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała, powołując się na lokalne władze, że po ataku poziom promieniowania w elektrowni pozostał w normie. "MAEA uważnie śledzi sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z władzami ZEA, gotowa udzielić pomocy w razie potrzeby" - poinformowała agenda ONZ odpowiedzialna za nadzór nuklearny.

Kolejny atak

ZEA wielokrotnie padały ofiarą ataków z użyciem rakiet i dronów podczas trwającej od 28 lutego wojny izraelsko-amerykańskiego z Iranem, w której od 8 kwietnia formalnie obowiązuje zawieszenie broni. Wśród atakowanych przez Iran celów w ZEA była baza lotnicza Al Dhafra, gdzie stacjonują siły emirackie, amerykańskie i francuskie.

W piątek ministerstwo spraw zagranicznych ZEA oświadczyło, że kategorycznie odrzuca irańskie oskarżenia i próby uzasadnienia ataków na ZEA. Jednocześnie resort dodał, że Abu Zabi zastrzega sobie prawo do reagowania na wszelkie groźby i wrogie działania.