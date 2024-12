Zaskakujące plany na inaugurację Trumpa. Są pierwsze nazwiska

Do zaproszenia na inaugurację, która odbędzie się 20 stycznia w Waszyngtonie, miało dojść krótko po wyborach prezydenckich na początku listopada - podaje agencja CBS. Nie jest jednak jasne, jak odpowiedział Xi. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w Waszyngtonie nie odpowiedziała na pytania stacji.

Choć Trump należy do największych krytyków Chin , to wielokrotnie później podkreślał swoje dobre relacje z Xi Jinpingiem i chwalił jego bezwzględność i inteligencję. Twierdził też, że "mądry prezydent będzie potrafił ułożyć stosunki z Chinami, Rosją czy Koreą Północną".

Bezprecedensowe wydarzenie

Według telewizji CBS, komitet przygotowujący uroczystość planuje też udział innych zagranicznych przywódców. Wśród nich może być węgierski premier Viktor Orban , który w poniedziałek odbył spotkanie z Trumpem i jego doradcami na Florydzie. Źródło CBS podało, że Orban wciąż zastanawia się, czy przyjechać do Waszyngtonu w styczniu.

Mimo że zespół przejściowy Trumpa nie odniósł się bezpośrednio do doniesień CBS, Karoline Leavitt, która w nowej administracji będzie pełnić rolę rzeczniczki Białego Domu, stwierdziła, że "światowi przywódcy ustawiają się w kolejce, by spotkać się z prezydentem Trumpem, bo wiedzą, że wkrótce wróci do władzy i przywróci pokój poprzez amerykańską siłę na całym świecie".