Kapelusz Melanii. Problem z pocałunkiem i lawina żartów w internecie

Kapelusz Melanii Trump tematem żartów

Wymowny strój Melanii Trump

Przed ośmioma laty Melania stanęła u boku męża podczas inauguracji prezydenckiej w błękitnym komplecie od Ralpha Laurena. Odczytano to później jako próbę nawiązania do Jackie Kennedy, która wystąpiła na inauguracji swojego małżonka w uderzająco podobnym stroju.

Tym razem pierwsza dama pokazała się w eleganckim, granatowym płaszczu do połowy łydki projektu Adama Lippesa. Dobrała do niego kapelusz z lekko zasłaniającym twarz rondem projektu Erica Javitsa, także Amerykanina. W przypadku znanej z zamiłowania do europejskich projektantów Melanii wybór ten nie jest bez znaczenia. Zagraniczne media opisują go jako symboliczny ukłon w stronę wzmocnienia amerykańskiej gospodarki, o którym Trump mówił w kampanii niejednokrotnie. Jak zauważa CNN, kreacja na zaprzysiężenie to o wiele więcej niż ubranie. To "istotne narzędzie komunikacji".