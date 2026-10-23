Świat Koniec popularnej nowojorskiej atrakcji Oprac. Ewa Żebrowska |

Nowojorczycy o ustawie zakazującej dorożek Źródło wideo: Reuters, TVN24 Źródło zdj. gł.: CHNT/Shutterstock

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Zakaz poruszania się dorożek konnych po ulicach miasta i Central Parku od czerwca 2028 roku poparło 40 spośród 51 nowojorskich radnych - informuje Reuters. Przez 160 lat przejażdżki dorożkami były jedną z turystycznych atrakcji miasta. Rzeczniczka Zohrana Mamdaniego przekazała, że burmistrz zamierza podpisać uchwałę. Sam Mamdani zapowiadał "koniec przewozów konnych" już na początku tego miesiąca.

Trump: to była wspaniała tradycja

Poparcie dla zakazu wzrosło po czerwcowym wypadku, w którym zginął 18-letni turysta z Indii, Romanch Mahajan. Chwilę wcześniej woźnica wysiadł z dorożki, by zrobić rodzinie zdjęcie, spłoszone zwierzę ruszyło zaś przez park. Bliscy ofiary złożyli przeciwko władzom miasta pozew na 50 milionów dolarów (196 mln zł) i wyrazili poparcie dla zakazu - podaje Reuters. Nowe przepisy nazywano "Prawem Romancha" - podaje BBC.

Do decyzji władz Nowego Jorku odniósł się w poście na Truth Social prezydent USA. "Kiedy w okolicy dochodzi do wypadku samochodowego, a takich wypadków jest wiele, nie zatrzymują samochodów przed wjazdem do parku. Dlaczego więc mieliby zatrzymywać powozy?" - pytał. Zaznaczył też, że to "była wspaniała tradycja" i podkreślił, że to "kolejny element historii, który przeminął". Dodał na koniec: "Będzie nam go brakować!"

Nowe przepisy nakładają na miasto obowiązek opracowania planu przejściowego dla dorożkarzy oraz rozważenia programu rekompensat dla operatorów przewozów i pomocy w dysponowaniu ich końmi. Zgodnie z propozycją konie nie mogły trafić na ubój. Ustawa jednak nie precyzuje, co stanie się ze 180 zwierzętami.

The New York City Council voted 40-7 to ban horse-drawn carriages after decades of criticism from animal-rights activists. https://t.co/kJLsh1BKSx — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2026 Rozwiń

"Nie poddamy się"

Związek Zawodowy Pracowników Transportu, reprezentujący właścicieli firm przewozowych i woźniców, informował jeszcze przed głosowaniem, że jeśli ustawa zostanie uchwalona, będzie ubiegać się o jej zablokowanie - relacjonuje Reuters. "Nie poddamy się" - stwierdził po głosowaniu Onur Altintas, 41-letni woźnica. Opisał konie powozowe jako zadbane "zwierzęta domowe".

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- Te powozy były tu od dawna. To będzie koniec pewnej epoki - powiedziała Reutersowi 45-letnia Angelica Vega, która odwiedza Central Park nawet trzy razy dziennie. - Smutno będzie spacerować po parku i ich nie widzieć - oceniła. To, że dorożki wpisują się w panoramę miasta, potwierdza też Christina Hansen, właścicielka powozów. - Jesteśmy tak samo częścią miasta, jak Statua Wolności i Empire State Building - przyznała.

34-letnia Sage Stoyer widzi to inaczej. - Mamy wiele różnych alternatyw, które dają nam takie same możliwości, bez wykorzystywania zwierząt - powiedziała Reutesowi.

Kontrowersje wokół powozów

Obrońcy zwierząt od lat zwracali uwagę, że konie nie są dobrze traktowane i decyzję władz miasta postrzegają jako sukces. - Było kilka przypadków, gdy konie padły na środku parku. Widać było wyraźnie, że nikt się nimi nie zajmuje - powiedział BBC mieszkaniec Nowego Jorku, Ron Tsur. - To nie jest właściwy los dla tych zwierząt - ocenił. Według biura przewodniczącego dzielnicy Manhattan, cytowanego przez stację, od 1982 roku w Central Parku padło 40 koni, m.in. z powodu przegrzania i kolizji. Tydzień przed wypadkiem z udziałem 18-latka BBC donosiło, że jeden z koni padł po zjedzeniu toksycznej rośliny.

Jednak jeden z woźniców twierdzi, że zarzuty o złym traktowaniu są "żartem". - Spędzam więcej czasu z końmi niż z żoną i dziećmi - Mówią mi, że znęcam się nad koniem? Nie ma mowy - ocenił w BBC.

Przeciwnicy zakazu zwracają uwagę, że tragiczna śmierć 18-letniego pasażera dorożki była jedyną taką odnotowaną w Central Parku, a do wypadków, zdarza się, że śmiertelnych, dochodzi często z powodu przekraczających prędkość rowerzystów czy użytkowników hulajnóg.

20 minutowa przejażdżka po Central Parku kosztuje obecnie 72 dolary, czyli równowartość ponad 280 złotych.

Redagował AM