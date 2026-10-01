Skrajnie trudne warunki życia Palestyńczyków. Uciekli przed Izraelczykami do jaskiń

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Po tym jak Izraelscy osadnicy zburzyli ich domy i zajęli ziemię, przenieśli się do jaskiń. Sytuacja Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu jest dramatyczna. Presja, by opuścili ziemię swoich ojców jest bezprawna, a jednak nieustanna. Izraelskie wojsko pod pretekstem bezpieczeństwa ustala posterunki, utrudnia przemieszczanie się, dotarcie do pól i pastwisk. Osadnicy niszczą mienie Palestyńczyków i zastraszają miejscowych, ale pozostają bezkarni.