"Nie czekamy, działamy. Nie zamierzamy oddać Arabom całej ziemi Izraela"

- Wysoka Rada Planowania Administracji Cywilnej w Judei i Samarii [nazwa Zachodniego Brzegu według rządu Izraela - red.] wyraziła zgodę na budowę około 1800 mieszkań - oświadczył minister obrony. Według agencji AFP będzie to 1776 mieszkań, z czego większość na terenie żydowskich osiedli Eli oraz Szilo i Szwut Rachel.

Wydawanie zezwoleń na budowę nowych mieszkań w izraelskich osadach nabrało w ostatnich miesiącach wyraźnego przyspieszenia. Na początku roku Bennett zapowiadał, że Izrael zamierza w ciągu 10 lat co najmniej podwoić liczbę żydowskich osadników na okupowanych terenach palestyńskich.

Izraelska ekspansja to element kampanii Netanjahu

AFP podkreśla, że zapowiedzi dotyczące izraelskiej ekspansji osadniczej na ziemiach palestyńskich to element kampanii wyborczej obecnego premiera Izraela Benjamina Netanjahu przed wyborami parlamentarnymi, które zaplanowane są na 2 marca. Będą to trzecie wybory do Knesetu w ciągu niespełna roku, bowiem po dwóch wcześniejszych nie udało się utworzyć rządu ani Netanjahu, ani jego politycznemu rywalowi Beniemu Gancowi.