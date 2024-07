Mężczyzna podejrzany o zabicie przy użyciu kuszy trzech kobiet - żony i córek komentatora sportowego BBC, nie został jeszcze przesłuchany - informuje portal tej stacji. Policja tłumaczy, co to oznacza dla śledztwa w sprawie potrójnego zabójstwa.

61-letnia Carol Hunt i jej córki: 28-letnia Hannah i 25-letnia Louise zostały zamordowane tydzień temu - we wtorek 9 lipca wieczorem w swoim domu w mieście Bushey, 20 km na północny zachód od Londynu. Stacja BBC potwierdziła, że ofiary to żona i córki komentatora sportowego stacji, Johna Hunta. To on znalazł umierające ofiary w ich domu. W środę, po kilkunastogodzinnej obławie policja zatrzymała Kyle'a Clifforda. Z powodu obrażeń, jakie miał 26-latek podejrzany o zabójstwo 61-latki i jej córek, został zabrany do szpitala. W czwartek policja informowała, że jego stan jest poważny. Tego samego dnia wieczorem zdecydowano o jego aresztowaniu pod zarzutem trzech zabójstw. Jednak w poniedziałek śledczy poinformowali, że nadal nie udało się go przesłuchać.