Dziewięcioletnia uczennica w poniedziałek rano wyszła z domu w mieście Döbeln we wschodnich Niemczech i ślad po niej zaginął. Policja wszczęła dochodzenie, opublikowała też zdjęcie zaginionej, apelując o pomoc w poszukiwaniach. Portal gazety "Dresdner Neueste Nachrichten" pisze o "niespokojnej nocy" w Döbeln.

Dziewięcioletnia Valeriia wyszła z domu w mieście Döbeln w poniedziałek około godziny 6:50. W ciągu dnia rodzice dziewczynki dowiedzieli się, że nie dotarła ona do szkoły. Gdy po południu nie wróciła do domu, zgłosili zaginięcie. Rzecznik miejscowej policji o zaginięciu uczennicy poinformował we wtorek rano.