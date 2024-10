Mieszkańcy przejęli plażę. Turyści patrzyli

W niedzielę na Wyspach Kanaryjskich tysiące ludzi wzięło udział w proteście przeciwko nadmiernej turystyce, która powoduje między innymi wzrost cen mieszkań i tym samym ogranicza dostęp do rynku nieruchomości mieszkańców. Do jednej z manifestacji doszło w popularnym kurorcie Playa de las Americas na Teneryfie. Według lokalnych władz wzięło w niej udział 6,5 tysiąca osób, a w pewnym momencie demonstrujący znaleźli się tuż obok plażowiczów.

Niedzielny protest odbył się pod hasłem "Wyspy Kanaryjskie mają limit", a jego uczestnicy wzywali do zmiany modelu turystycznego na wyspach. Według szacunków władz około 6,5 tysiąca osób protestowało w Playa de las Americas na Teneryfie, a 1,5 tysiąca w Maspalomas na Gran Canarii. Demonstracje zorganizowano także na innych wyspach archipelagu - Lanzarote, Fuerteventurze i La Palmie. Według organizatorów protest na Teneryfie zgromadził między 26 tysięcy a 31 tysięcy osób.

"Ta plaża jest nasza!"

"Potrzebujemy zmiany"

Mieszkańcy twierdzą, że przyjazd na wyspy milionów turystów każdego roku nie tylko przyczynia się do wzrostu cen nieruchomości, ale także wyczerpuje miejscowe zasoby naturalne - w tym wodę - i szkodzi środowisku.

Według hiszpańskiego Narodowego Instytutu Statystycznego, od stycznia do września tego roku Wyspy Kanaryjskie odwiedziło 9,9 miliona turystów. To 10,3 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2023 roku. Populacja wysp wynosi nieco ponad 2 miliony.

- Potrzebujemy zmiany w modelu turystycznym, zmiany, która uszanuje to, co ma do zaoferowania ta ziemia, ponieważ jest piękna - tłumaczyła agencji Reuters 32-letnia Sara Lopez, która wzięła udział w proteście na Gran Canarii.