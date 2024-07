Skazany na śmierć Niemiec Rico Krieger udzielił "wywiadu" białoruskiej telewizji państwowej. Utrzymywał między innymi, że wykonywał zadania na rozkaz z Ukrainy i miał to być test na dostanie się do białoruskiego Pułku Kalinowskiego. Według portalu Nasza Niwa, który przeanalizował materiał, Krieger mógł paść ofiarą prowokacji ze strony służb białoruskich lub rosyjskich.

Ma nadzieję na ułaskawienie

W "wywiadzie" zza krat Krieger mówił, że chciał pojechać na Ukrainę , by pomóc jej w walce z Rosją , w czym mogło przydać się jego doświadczenie ratownika medycznego. Po próbach kontaktu z różnymi formacjami ochotniczymi miał nawiązać komunikację z białoruskim Pułkiem Kalinowskiego i osobą ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Miał on mu polecić udanie się do Mińska i wykonanie m. in. zdjęć na stacji w białoruskich Osipowiczach, a następnie na stacji Azaryszcza pod Mińskiem i odesłać je "kuratorowi". Kolejnym zadaniem było znalezienie plecaka, a następnie umieszczenie go przy torach w Azaryszczach.

Mógł paść ofiarą prowokacji

"Nigdy dotychczas nie słyszeliśmy, by istniały jakieś 'zadania testowe' przy wstępowaniu do batalionów ochotniczych. Nie ma żadnych dowodów na kontakt Kriegera z białoruskimi ochotnikami. Dziwi rada, by wszędzie brał ze sobą smartfon i ogólnie słabe przygotowanie Kriegera w kwestiach bezpieczeństwa. Także (dziwna jest) rada, by założył kurtkę wojskową (rzekomo po to, by nie wyróżniać się w tłumie – red.), jakie Białorusini noszą rzadko" - napisała Nasza Niwa. Portal wskazał też na liczne nieścisłości.